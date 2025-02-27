Beşiktaş JK'den Bingöl'deki Karaçubuk Köyü'ne Kütüphane Desteği

Beşiktaş JK'den Önemli Eğitim Atılımı

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yer alan Karaçubuk köyü okuluna, Beşiktaş JK destekleriyle yeni bir kütüphane kazandırıldı. Bu değerli girişim, Umuda Uzanan Eller Derneği tarafından başlatılan çalışmaya dayanıyor.

Açılış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Kütüphanenin açılışı, Vali Ahmet Hamdi Usta, Beşiktaş JK A takımı oyuncuları Cihan Çayır ve Erdal Erdem, Adaklı Kaymakamı Koray Çelik ve derneğin yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Usta, Beşiktaş’ın sadece bir spor takımı değil, aynı zamanda bir hissiyat, aile ve fazilet takımı olduğunu vurguladı.

Vali Usta, kütüphanenin kurulmasına destek veren Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederek, “İnşallah Karaçubuk'ta eğitimi biraz daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kaymakam arkadaşıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılışın ardından, Vali Usta ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek, öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Beşiktaş JK'nin destekleriyle Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Karaçubuk köyündeki okulda kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılışı, Vali Ahmet Hamdi Usta (sol 3), BJK A takımı ekibinden Cihan Çayır, Erdal Erdem ve Adaklı Kaymakamı Koray Çelik ile derneğin yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Beşiktaş JK'nin destekleriyle Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Karaçubuk köyündeki okulda kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılışı, Vali Ahmet Hamdi Usta (sol 3), BJK A takımı ekibinden Cihan Çayır, Erdal Erdem ve Adaklı Kaymakamı Koray Çelik ile derneğin yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.