Beşiktaş’ta 7 gün 24 saat açık, 72 araç kapasiteli yeni otopark hizmete girdi

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nin -3. katında yer alan alanı yenileyerek güvenli ve 7 gün 24 saat erişilebilen bir otopark olarak hizmete açtı. Uygulama, bölgedeki otopark ihtiyacını hafifletmeyi hedefliyor.

Proje ve hedef

Cumartesi Pazarı’nın yenilenme süreciyle birlikte artan park talebini karşılamak amacıyla belediye, pazar yerinin karşısındaki bu alanı otopark olarak düzenledi. Yeni tesis, 72 araç kapasiteli olarak planlandı ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

Hizmet ve imkanlar

Otopark, 7 gün 24 saat açık olup güvenli, rahat ve erişilebilir bir park imkanı sağlıyor. Ayrıca tesis, dijital ödeme sistemleriyle pratik kullanım olanağı da sunuyor.

Belediye yetkilisinin açıklaması

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: "Cumartesi Pazarımızla ilgili yaptığımız bilgilendirmenin ardından otopark konusunun sizler için ne kadar önemli olduğunu gördük. O nedenle pazardaki düzenlemelere paralel şekilde, belediyemize ait bu alanı otopark olarak hizmete açtık. 72 araç kapasitesiyle, 7/24 açık, güvenli ve kolay ulaşılabilir bir otoparkı komşularımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepimizin ortak arzusu daha yaşanabilir bir Beşiktaş. Bu doğrultuda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte sizden gelen her görüşü dikkatle dinliyor, ciddiyetle ele alıyoruz; geri bildirimleriniz ve desteğiniz bizim için çok kıymetli."

Belediye, projenin çevredeki trafik ve park düzenine olumlu katkı sağlaması ve vatandaş memnuniyetini artırması hedefiyle benzer iyileştirmeleri sürdürme kararlılığında olduğunu belirtti.

