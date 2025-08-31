Beşiktaş'ta Çöpte Bebek Cesedi Bulundu: Annesi E.A. Gözaltında

Olay ve soruşturma

Beşiktaş'ın Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarında vücudunda yanık ve kesikler olan bir bebek cesedi buldu.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, cesedin yeni doğmuş olduğu, göbek kordonunun kesildiği ve cinsiyetinin belirlenemediği tespit edildi.

Bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltı ve soruşturmanın seyri

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı. Annenin emniyetteki işlemleri sürüyor.