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Beşiktaş'ta Kardeşler Prefabrik Yapıda Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta iki kardeşin prefabrik yapıda ölü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı; karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:48
Beşiktaş'ta Kardeşler Prefabrik Yapıda Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta Trajik Olay

Beşiktaş'ta, Levent Mahallesi'nde yer alan tek katlı bir prefabrik yapıda iki kardeşin cesedi bulundu. Olay, Efe Y. ve kardeşi Mesut Y. ile arkadaşları H.A'nın, boş bir arsada ısınmak amacıyla ateş yakmalarıyla başladı.

H.A'nın bir süre sonra uyuduğu ifade edilirken, uyandığında arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını fark etti. Hemen durumu polise bildiren H.A'nın ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan incelemede, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmalar neticesinde, uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen Efe Y. ve Mesut Y.'nin cesetleri, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'ta tek katlı prefabrik yapıda 2 kardeş ölü bulundu.

Beşiktaş'ta tek katlı prefabrik yapıda 2 kardeş ölü bulundu.

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