Beşiktaş'ta Kuralları İhlal Eden Sürücülere 36 Bin TL Ceza

Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 36 bin 375 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:41
Beşiktaş'ta Kuralları İhlal Eden Sürücülere 36 Bin TL Ceza

Beşiktaş'ta kurallara uymayan sürücüler, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ağır bir ceza ile karşılaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, Nispetiye Caddesi'nde yaptığı denetimlerde, araçlarını yanlış park eden sürücülere toplam 36 bin 375 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, sürücülerin Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri ihlal ettiği belirlendi. Bu maddeler arasında duba koymak, yasak park, kaldırım üzeri park ve kara yolunda valelerin dolaşması gibi kurallar yer aldı.

Ayrıca denetimler sırasında bir sürücünün, Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Bu şahıs, H.A., polis ekiplerince yakalandı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta, polis ekiplerince yapılan denetimlerde araçlarını park ederken kurallara uymayan...

Beşiktaş'ta, polis ekiplerince yapılan denetimlerde araçlarını park ederken kurallara uymayan sürücülere 36 bin 375 lira ceza kesildi.

Beşiktaş'ta, polis ekiplerince yapılan denetimlerde araçlarını park ederken kurallara uymayan...

Beşiktaş'ta, polis ekiplerince yapılan denetimlerde araçlarını park ederken kurallara uymayan sürücülere 36 bin 375 lira ceza kesildi.

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