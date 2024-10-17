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Beşiktaş'ta Öğretmen Tutuklandı: Silahla Tehdit ve Olayın Detayları

Beşiktaş'ta bir öğretmen, okulda müdür yardımcısına silah çektiği için tutuklandı. Olayın ardındaki nedenler detaylandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:52
Beşiktaş'ta Öğretmen Tutuklandı: Silahla Tehdit ve Olayın Detayları

Olayın Gelişimi

Beşiktaş'ta bir öğretmen, görev yaptığı okulda silahla ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, bilişim öğretmeni Serdar A. (34), tartıştığı okul müdür yardımcısına silah çekti.

Adli Süreç Başladı

Serdar A'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlının emniyetteki ifadesine göre, 5 yıl önce eşinden ayrıldığı ve 2 yıldır görev yaptığı okulda sürekli mobbinge maruz kaldığını öne sürdüğü öğrenildi. öğretmen, daha önceki bir toplantıda okul müdürünün kendisini başka bir yere tayin ettirmekle tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu iddia etti. Bu durumun, müdüre karşı düşmanlık beslemesine sebep olduğu kaydedildi.

Olayın Detayları

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, Serdar A'yı gözaltına aldı. Zanlının üzerinde ve çantasında ruhsatsız bir tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu. Olayın ardından, Serdar A, adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifadesi alındı.

Tutuklama Kararı

Serdar A, savcılıkta "tutuklama talebiyle" nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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