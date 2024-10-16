Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Olay: Öğretmen Gözaltında

Beşiktaş'ta Gerilim Dolu Anlar

Beşiktaş'ta Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., okul müdürüyle tartışma yaşadı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın arından Serdar A., öğrencilere ve diğer öğretmenlere korku salacak bir şekilde silah çekti. Fakat silahın tutukluk yapmasıyla, bahçeye çıkan öğretmen, silahını doldurmak istediği sırada havaya ateş açtı.

Polis Müdahalesi

Artan gürültü üzerinde, okuldan gelen ihbarlar neticesinde, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, öğretmeni etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yapılan Aramalar

Serdar A.'nın üzerindeki ve çantasındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi. Öğretmenin, okulda bir süredir mobinge maruz kaldığı ve bu nedenle strese girdiği iddia ediliyor. Sonuç

Yaşanan bu çirkin olay, eğitim ortamlarının güvenliğini bir kez daha sorgulatırken, yetkililerin nasıl bir müdahale yapacağı merak konusu oldu.