DOLAR
34,18 0,12%
EURO
37,18 0,29%
ALTIN
2.946,26 -0,62%
BITCOIN
2.309.072,55 -1,31%

Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Olay: Öğretmen Gözaltında

Beşiktaş'ta bir öğretmen, görev yaptığı okulda tartışma sonrası silahla havaya ateş açtı. Polisin müdahale ettiği olayda öğretmen gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:06
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Olay: Öğretmen Gözaltında

Beşiktaş'ta Gerilim Dolu Anlar

Beşiktaş'ta Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli 34 yaşındaki öğretmen Serdar A., okul müdürüyle tartışma yaşadı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın arından Serdar A., öğrencilere ve diğer öğretmenlere korku salacak bir şekilde silah çekti. Fakat silahın tutukluk yapmasıyla, bahçeye çıkan öğretmen, silahını doldurmak istediği sırada havaya ateş açtı.

Polis Müdahalesi

Artan gürültü üzerinde, okuldan gelen ihbarlar neticesinde, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, öğretmeni etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yapılan Aramalar

Serdar A.'nın üzerindeki ve çantasındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi. Öğretmenin, okulda bir süredir mobinge maruz kaldığı ve bu nedenle strese girdiği iddia ediliyor. Sonuç

Yaşanan bu çirkin olay, eğitim ortamlarının güvenliğini bir kez daha sorgulatırken, yetkililerin nasıl bir müdahale yapacağı merak konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
2
Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Açıldı
3
Efkan Ala'dan Bakan Şimşek'in Ekonomik Sunumuna Açıklama
4
CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek
5
Bursa'da Üç Kişinin Cinayeti: Şüpheliler Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Beton Blok Yüklü Tır Devrildi
7
Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı