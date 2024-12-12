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MSB: Suriye'deki Terör Örgütleriyle Mücadeledeki Kararlılığımızı Vurguladık

MSB, Suriye'deki terör örgütleriyle mücadeledeki net tutumunu bir kez daha açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:00
MSB: Suriye'deki Terör Örgütleriyle Mücadeledeki Kararlılığımızı Vurguladık

MSB'den Kritik Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumunun net ve kararlı olduğunu bir kez daha vurguladı. Bakanlık, bu durumun ulusal güvenlik ve bölgesel istikrar açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Terörle Mücadelede Süreklilik

MSB'nin yaptığı açıklamada, Suriye'deki terör tehditlerine karşı yürütülen operasyonların sürdürüleceği ifade edildi. Bakanlık, terörle mücadeledeki kararlılığın devam edeceğinin altını çizdi.

Güvenliğin Önemi

Bakanlık, terör örgütleriyle yapılan mücadelenin sadece Türkiye'nin değil, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

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