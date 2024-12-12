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Bulgaristan ve Romanya Şengen Alanı'na Tam Üye Oldu

Bulgaristan ve Romanya, Şengen Bölgesi'ne karadan da girmeyi başardı. Artık Avrupa'da serbest seyahat edebilecekler.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:11
Bulgaristan ve Romanya Şengen Alanı'na Tam Üye Oldu

Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Üyeliği Tamamlandı

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği’nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi olan Şengen’e karadan вход oldu. AB ülkelerinin içişleri bakanlarının Brüksel’deki toplantısında, iki ülkenin Şengen bölgesine dahil edilmesi yönünde karar alındı.

Deniz ve Hava ile Üyelik

Bu iki ülke, daha önce 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat alanına deniz ve hava yollarıyla katılmıştı. Ancak karadan üye olma süreci daha önce çeşitli ülkelerin engelleriyle sekteye uğramıştı.

Engellerin Aşılması

Özellikle Hollanda, Macaristan ve Avusturya gibi ülkeler, göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen üyeliklerine karşı çekincelerini dile getirmişti. Ancak, Avusturya’nın son olarak veto kararını geri çekmesiyle bu süreç hız kazandı.

Tarihsel Bir Adım

Romanya ve Bulgaristan, 2007 yılında Avrupa Birliği’ne tam üye olmuştu. Şimdi, bu iki ülke, Şengen alanında da serbest seyahatin tadını çıkaracak.

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