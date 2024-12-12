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MSB'den Terör Tehdidine Karşı Önleyici Tedbirler

MSB, Suriye'deki terörist gruplara karşı önleyici ve yok edici tedbirler alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:00
MSB'den Terör Tehdidine Karşı Önleyici Tedbirler

MSB: Terörist Gruplara Yönelik Önleyici Tedbirler Alınıyor

Türkiye, Suriye ve çevresindeki güvenlik tehditlerine karşı kararlılıkla önlemler almaya devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), ülkemizin güvenliğini tehlikeye atan terörist grupların yanı sıra bu grupların alan kazanma girişimlerine karşı gerektiğinde önleyici ve yok edici tedbirler alındığını duyurdu.

Güvenlik Stratejisi

MSB, bu tür tedbirlerin terörle mücadelede etkinliğin artırılması ve Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Söz konusu önlemler, hem sınır ötesi operasyonları hem de yerel güvenlik faaliyetlerini kapsamaktadır.

Terör tehdidine karşı duruşunda kararlı olan Türkiye, bölgesel istikrarı sağlamak ve masum vatandaşların güvenliğini temin etmek için tüm gücünü seferber etmiştir.

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