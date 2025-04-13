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Beşiktaş'ta Otel İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

Etiler'de inşaat halindeki otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:34
Beşiktaş'ta Otel İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

Beşiktaş'ta, inşaatı süren bir otelin bodrum katında yangın meydana geldi. Yangın, Etiler Mahallesi Ergin Sokak'taki 9 katlı otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olayın ardından, inşaatta bulunan 45 işçi hızla binadan dışarı çıkarıldı. Yangın ihbari üzerine, derhal itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç geçişine kapattı. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.

Yangın sonucu inşaatta bazı hasarlar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Beşiktaş'ta inşaatı devam eden otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Beşiktaş'ta inşaatı devam eden otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş'ta inşaatı devam eden otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Beşiktaş'ta inşaatı devam eden otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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