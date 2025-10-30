Beşiktaş'ta taş yüklü kamyon devrildi: sürücü yaralandı

Beşiktaş Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'ta 34 KAD 375 plakalı taş yüklü kamyon dorsesini kaldırırken devrildi; sürücü yaralandı, park halindeki araç zarar gördü.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 15:06
Ulus Mahallesi'nde dorsesini kaldırırken yan yattı

Beşiktaş'ta, inşaat alanına yük boşalttığı sırada yan yatan taş yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Olay yeri: Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak

Plaka: 34 KAD 375

Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'taki inşaat alanında, 34 KAD 375 plakalı taş yüklü kamyon dorsesini kaldırarak yük boşalttığı sırada yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen kamyon park halindeki hafif ticari araca zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Beşiktaş Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak'taki inşaat alanında 34 KAD 375 plakalı taş yüklü kamyon, dorsesini kaldırarak yük boşalttığı sırada yan yattı. Kazada kamyonun sürücü yaralandı, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

