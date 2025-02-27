Beşiktaş'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye 139 Bin Lira Ceza

Beşiktaş'ta Trafik Güvenliğine Ağır Darbe

Beşiktaş'ta, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 139 bin 165 lira para cezası kesildi. Olay, usulsüz olarak çakar-siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücü ile ilgili gelişmelerin ardından yaşandı.

Sanal Trafik Devriyesi Harekete Geçti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal trafik devriyesi ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bir sürücünün trafik güvenliğini ihlal ettiğini gösteren videoyu inceledi. Yapılan çalışma ile Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde kaydedilen görüntülerdeki sürücünün kimliği belirlendi.

Cezaya Sebep Olan Eylemler

Yakalanan sürücüye, aracında bulundurduğu çakar-siren tertibatı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şekilde araç kullanması nedeniyle toplamda 139 bin 165 lira tutarında ceza kesildi. Bu olay, trafik güvenliğini ihlal eden sürücülere yönelik uygulamaların ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.