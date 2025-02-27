Beşiktaş'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye 139 Bin Lira Ceza

Beşiktaş'ta usulsüz çakar-siren kullanan sürücüye 139 bin 165 lira ceza uygulandı. Trafik güvenliği tehlikeye atıldı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:26
Beşiktaş'ta Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye 139 Bin Lira Ceza

Beşiktaş'ta Trafik Güvenliğine Ağır Darbe

Beşiktaş'ta, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 139 bin 165 lira para cezası kesildi. Olay, usulsüz olarak çakar-siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücü ile ilgili gelişmelerin ardından yaşandı.

Sanal Trafik Devriyesi Harekete Geçti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal trafik devriyesi ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bir sürücünün trafik güvenliğini ihlal ettiğini gösteren videoyu inceledi. Yapılan çalışma ile Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde kaydedilen görüntülerdeki sürücünün kimliği belirlendi.

Cezaya Sebep Olan Eylemler

Yakalanan sürücüye, aracında bulundurduğu çakar-siren tertibatı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şekilde araç kullanması nedeniyle toplamda 139 bin 165 lira tutarında ceza kesildi. Bu olay, trafik güvenliğini ihlal eden sürücülere yönelik uygulamaların ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?
2
TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Görünmez El'in Galası Görkemli Bir Şekilde Yapıldı
3
28 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri
4
Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı
5
İstanbul'da 2.000 TL Ramazan Yardımı 1 Mart'tan Önce Ödenecek
6
Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine yoğun Müzakereler
7
Trump, Rusya'nın İşgal Girişimlerinin Devam Etmeyeceğini Düşünüyor

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor