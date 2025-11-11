Beşiktaş'ta Yağmur Nedeniyle Aynı Yolda Peş Peşe İki Kaza

Beşiktaş Levazım'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe iki kaza meydana geldi; ölen veya yaralanan yok, araçlarda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:14
İstanbul Beşiktaş'ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda, aynı noktada peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Kazalarda ölen veya yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.

İlk kaza

Olay, 09.00 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Akmerkez yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 59 ZV 927 plakalı otomobille seyir halinde olan Ömer Faruk I., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje ardından demir bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve ekipler güvenlik önlemi aldı. Araçta hasar meydana geldi.

İkinci kaza

İkinci kaza ise 10.00 sıralarında aynı noktada yaşandı. 34 NAE 052 plakalı araç hızını azaltırken, arkadan gelen 34 YT 4625 plakalı araç bu otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu ve kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı, ardından trafik normale döndü.

