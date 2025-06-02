Beşiktaş'ta Yaşanan Ağaç Devrilmesi Üç Aracın Hasar Görmesine Neden Oldu

Beşiktaş'ta Ağaç Devrilmesi Üç Araca Zarar Verdi
Beşiktaş'ın Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç altında, park halinde bulunan üç araç hasar gördü.
Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Alındı
Olayın hemen ardından, ihbar üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine geldi. Polis, güvenlik önlemleri alarak çevrede incelemelerde bulundu.
Hasar Gören Araç Sahibi Açıklama Yaptı
Aracının hasar gördüğünü belirten Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın, boşalmış. Ağacın yaşı 150 yıl Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü. Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü.
Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü.
Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü.