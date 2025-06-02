DOLAR
39,2 0,19%
EURO
44,8 0,18%
ALTIN
4.250,74 -2,36%
BITCOIN
4.092.746,74 0,52%

Beşiktaş'ta Yaşanan Ağaç Devrilmesi Üç Aracın Hasar Görmesine Neden Oldu

Beşiktaş'ta devrilen ağaç, üç araca ciddi hasar verdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler güvenlik önlemi aldı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 19:10
Beşiktaş'ta Yaşanan Ağaç Devrilmesi Üç Aracın Hasar Görmesine Neden Oldu

Beşiktaş'ta Ağaç Devrilmesi Üç Araca Zarar Verdi

Beşiktaş'ın Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç altında, park halinde bulunan üç araç hasar gördü.

Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Alındı

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine geldi. Polis, güvenlik önlemleri alarak çevrede incelemelerde bulundu.

Hasar Gören Araç Sahibi Açıklama Yaptı

Aracının hasar gördüğünü belirten Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın, boşalmış. Ağacın yaşı 150 yıl

Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar...

Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü.

Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar...

Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, üzerine ağaç devrilen 3 araç hasar gördü.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan 84.250 TL Maaş Promosyonu Dikkat Çekti
2
Mersin'de Trafik Kazası: Otomobil Sulama Kanalında Asılı Kaldı, 3 Yaralı
3
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
4
Esenler'de Lastiği Çukura Giren Kamyon Kurtarıldı
5
Bakan Yardımcısı Mumcu: Sakarya'daki Dinamik Park, Gençler İçin Yeni Bir Fırsat
6
TİKA, Bosna Hersek'in Tarımsal Üretimine Destek Oluyor
7
Beşiktaş'ta Yaşanan Ağaç Devrilmesi Üç Aracın Hasar Görmesine Neden Oldu

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!