Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını: Bir Yıllık Kayıplar ve Soruşturma Süreci

Beşiktaş'taki Yangın Faciası Üzerinden Bir Yıl Geçti

Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınının yıldönümü yaklaşırken, olayla ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. 2 Nisan 2024 tarihinde Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan gece kulübünde tadilat sırasında meydana gelen yangın sonucunda 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma Süreci ve Gözaltılar

Yangının ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalar kapsamında, 2 mülkiye müfettişi ve 3 cumhuriyet savcısı olayla ilgili çalışmalar yürüttü. İlk aşamada 8 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan incelemelerde, şüphelilerin gerekli güvenlik önlemlerini almada ihmal gösterdiği belirlendi. 11 olan toplam gözaltı sayısı sonucu 7 şüpheli tutuklandı.

Yangının Başlama Nedeni ve Ön Rapor Sonuçları

Bilirkişi heyetinin ön raporunda, yangının tadilat sırasında kaynak çalışması nedeniyle çıktığı tespit edildi. Yangının hızlı bir şekilde büyüyerek çıkış yollarını kapatması sonucunda 29 kişinin yüksek ısı ve karbonmonoksit gazından etkilenerek yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Yargılama Süreci ve İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 ay'dan 22 yıl 6 ay'a kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Gece kulübüne ait belge ve kayıtlar da soruşturmada önemli bir yer tutuyor.

Devam Eden Dava Süreci

Dava süreci, 24 Şubat 2024'te görülen 6'ncı duruşmada tutuklu sanıkların hallerinin devamına karar verilmesiyle devam etti. Mahkeme, 7 Nisan 2024'te bir sonraki duruşmayı gerçekleştirecek. Olay yeri keşfi sırasında yangında hayatını kaybedenlerin yakınları da incelemelerde bulundu.

Yangın faciası, iş güvenliği alanındaki ihlalleri gözler önüne sererken, davanın seyrinin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.