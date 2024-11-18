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Beşiktaş'taki Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı

Beşiktaş'ta 4 katlı bir binada çıkan yangında 10 kişi tahliye edildi, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:55
Beşiktaş'taki Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı

Beşiktaş'ta Yangın Paniği: 4 Katlı Binada Elektrik Panosu Alev Aldı

Beşiktaş'ta, 4 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile başarıyla söndürüldü.

Yangın, Konaklar Caddesi üzerindeki binanın giriş katındaki elektrik panosunun alev alması sonucu başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiği olay hakkında hemen ihbar yapıldı ve bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 10 kişiyi merdivenle güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangının söndürülmesinin ardından, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Binada ikamet eden Nurgül Doğan, yangın sırasında şiddetli sesler duyduklarını belirterek, "Biz yangın merdiveninden tahliye olduk ama tahliye olamayanlara da itfaiye destek oldu. Sanırım trafolardan çıkmış." dedi.

Yangına tanıklık eden Emre Kılıç ise, ilk olarak kendilerinin yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. İtfaiye gelip müdahale etti. Üst katta mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Dumandan da etkilenenler oldu." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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