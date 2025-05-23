Beşir Ayvazoğlu'na Fahri Doktora Ünvanı Verildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ), ünlü yazar Beşir Ayvazoğlu'na fahri doktora ünvanı takdim etti. Tören, İÜ rektörlük binasında gerçekleştirildi; burada İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu, Ayvazoğlu'nun edebi kariyerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Yarım Asırlık Edebiyat Yolculuğu

Prof. Dr. Kadıoğlu, Beşir Ayvazoğlu'nun 50 yıla yaklaşan yazarlık hayatındaki önemli eserlerine atıfta bulunarak, "Beşir Ayvazoğlu, kültür dünyamıza önemli eserler kazandırmıştır. Gelenek ve modernleşme zemininde üzerine eğildiği konular ve kaleme aldığı biyografiler, kültürel hayatımızda önemli bir boşluğu doldurmuştur" diye belirtti.

Rektör Zülfikar: "Kültürel Hafızamızın İnşası"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitenin Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Ayvazoğlu'nun Türk edebiyatına olan katkılarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Zülfikar, "Beşir Ayvazoğlu, bir arkeolog titizliğiyle Türk edebiyatının önemli şahsiyetleriyle ilgili bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmıştır" açıklamasında bulundu.

Ayvazoğlu: "Bir Şeref Payesi"

Beşir Ayvazoğlu, kendisine verilen fahri doktorayı bir şeref payesi olarak gördüğünü ifade etti. Yazarlık kariyeri boyunca birçok türde eserler kaleme aldığını söyleyen Ayvazoğlu, "Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri benim için bir aydınlanma kaynağı oldu" dedi.

Biyografi Çalışmaları ve Edebi Ekosistemi

Yazar, biyografi çalışmalarını birlikte yaşadığı dönemin şartları içinde değerlendirerek, "Yazdığım biyografilerde, kişilerin yaşamlarına dair aşkları, çatışmaları ve alışkanlıklarını aktararak daha kapsamlı bir resim çizmeye çalıştım" diyerek çalışmalarının önemine işaret etti.

Törenin Konukları

Törene Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, yazar Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman gibi önemli isimlerin yanı sıra, çok sayıda sanatsever de katıldı. Tören, Ayvazoğlu'na fahri doktora diploması ve İstanbul Üniversitesi rozeti takdim edilmesiyle sona erdi.

Beşir Ayvazoğlu'nun Hayatı ve Eserleri

Asıl ismi "Beşir Ayvaz" olan Ayvazoğlu, 1953'te Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı ve çeşitli dershanelerde görev aldı. TRT'de uzmanın yanı sıra, kültür bakanlığı danışmanlığı gibi görevlerde bulunmuş bir isimdir. Ayvazoğlu, edebiyat ortamında çeşitli dergilerde yazılarıyla dikkat çekti ve birçok ödüle layık görüldü.

Yazar Beşir Ayvazoğlu'na (solda) İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından "fahri doktora" ünvanı verildi. İÜ rektörlük binasında gerçekleştirilen törene, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar (sağda) katıldı.

Yazar Beşir Ayvazoğlu'na (solda) İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından "fahri doktora" ünvanı verildi. İÜ rektörlük binasında gerçekleştirilen törene, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar (sağda) katıldı.