Beşiz Doğuran Anne, Hayatta Kalan 4 Bebeği İçin Umutlu Bekleyişte

Beşiz Doğumunun Getirdiği Zorluklar ve Umut

Şanlıurfa’da beşiz doğum gerçekleştiren 27 yaşındaki anne Şemse Felhan, hastanede tedavi altındaki dört bebeğini kucaklayacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. Gebeliğinin 9. haftasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerde beşiz hamileliği öğrenen Felhan, 27. haftasında gerçekleştirdiği sezaryen ile 2’si kız 5 bebek dünyaya getirmişti.

Bir Bebek Hayatını Kaybetti

Sezaryen ile doğan bebeklerden birinin yaşamını yitirmesi anne için büyük bir acı olurken, Felhan hâlâ hayatta kalan 4 bebeğini sağlıklı bir şekilde evine götürmek istiyor. Şemse Felhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşiz bebeğe hamile olduğunu öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı ve korkuyu paylaştı.

Doktoruna Teşekkür Etti

Hamileliğinin 2. ayında aldığı beşiz hamilelik haberi sonrasında zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Felhan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem'in kendisine sağladığı destek için teşekkür etti. Felhan, "Derya hoca Allah ondan razı olsun, bu süreçte bana yardımcı oldu. Hastanede her türlü imkan sağladılar," dedi.

Dualar Bekliyor

Üzerinde büyük bir sorumluluk hisseden Felhan, "Şu an bir bebeğim vefat etti, dört tane bebeğim kaldı. Sağ salim onları eve götürmek, onlara bakmak için dualarınızı bekliyorum. Devletimizin desteğini bekliyorum," ifadelerini kullandı.

Acil Sezaryenle Doğan Bebeğin Durumu

Doç. Dr. Derya Uyan Hendem, Şemse Felhan ile gebeliğin erken dönemlerinde karşılaştıklarını ve bu gebeliğin çok nadir görülen bir durum olduğunu vurguladı. Ayrıca, bebeğin doğumunun ardından yaşanan riskler hakkında hastayı bilgilendirdiklerini belirtti.

Gelecek Umut Veriyor

Hendem, "Bebeğimiz 27. haftada acil sezaryen ile doğdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takipleri yapılıyor. Bebekler çok erken doğdu, en büyüğü 1 kilograma yakındı, bu nedenle riskler yüksekti ve bir tanesini kaybettik. İnşallah kalan 4 bebeğimizi sağlıklı olarak taburcu edebiliriz. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor," açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa'da dünyaya getirdiği beşiz bebeklerden birini kaybeden anne Şemse Felhan (solda), hastanede tedavileri devam eden 4 bebeğini sağlıklı bir şekilde evine götürmek istiyor. Felhan'ın düzenli takipleri, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem (sağda) gözetiminde yapılıyor.

Şanlıurfa'da dünyaya getirdiği beşiz bebeklerden birini kaybeden anne Şemse Felhan (solda), hastanede tedavileri devam eden 4 bebeğini sağlıklı bir şekilde evine götürmek istiyor. Felhan'ın düzenli takipleri, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem (sağda) gözetiminde yapılıyor.