DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,93 -0,48%
ALTIN
4.397,88 -0,11%
BITCOIN
4.710.352,05 -1,85%

Besni'de 4. kattan düşen 3 yaşındaki Zeynep Yiğit hayatını kaybetti

Besni'de balkonda oynarken 4. kattan düşen 3 yaşındaki Zeynep Yiğit, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:50
Besni'de 4. kattan düşen 3 yaşındaki Zeynep Yiğit hayatını kaybetti

Besni'de 4. kattan düşen 3 yaşındaki Zeynep Yiğit hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Zeynep Yiğit, dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Zeynep Yiğit kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
5
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
6
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'
7
İran ile İngiltere‑Fransa‑Almanya 'snapback' ve nükleer görüşmesi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası