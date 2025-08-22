Besni'de 4. kattan düşen 3 yaşındaki Zeynep Yiğit hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Zeynep Yiğit, dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Zeynep Yiğit kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.