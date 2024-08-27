Besni'de Deprem Konutları İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Besni'de Kalıcı Konut Projeleri Devam Ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden zarar gören Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için sürdürülen kalıcı konut inşaatları hız kesmeden devam ediyor.

İnşaatta Son Durum

İlçede belirlenen 1.872 hak sahibinin konutlarına yönelik yapılan çalışmalarda, 235 konutun inşaatı tamamlandı. Gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda, 107 konut depremzedelere teslim edilmiş durumda.

Sürekli Çalışmalar Devam Ediyor

Diğer konut projelerinin tamamlanması için şantiyelerde 7/24 esasına dayalı çalışmalar sürdürülmekte. Dron ile görüntülenen sahalarda, inşaat faaliyetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiği gözlemleniyor.

Mutlu Hak Sahipleri

Anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinden biri olan Mustafa Güler, evinin deprem sırasında ağır hasar gördüğünü belirtti. Kısa sürede yeni evlerine kavuştukları için mutluluğunu dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a heartfelt teşekkür ediyorum. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadı. Kaybettiğimiz evlerimizi yeniden inşa ettiler. Çok zorlu bir dönemdi ama birlikte atlatmayı başardık."

Yeni yaşamına geçmeye hazırlanan Güler, "Emeği geçen herkes adına teşekkürlerimi sunuyorum. Anahtarlarımızı aldık. Kısa süre içerisinde taşınacağız. Birkaç temizlik işimiz var, onları da bitirince yeni hayatımıza başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.