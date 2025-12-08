DOLAR
Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: V.S. Tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, üzerinde 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirilen V.S., Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:09
Olayın Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda V.S. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 50 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

