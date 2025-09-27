Beşşar Esed’e Dera Olayları Nedeniyle Gıyabi Tutuklama Kararı

SANA'ya göre Hakim Tevfik el-Ali, 23 Kasım 2011 Dera olaylarıyla bağlantılı olarak Beşşar Esed hakkında gıyabi tutuklama ve Interpol takibi kararı verdi.