Beşşar Esed’e Dera Olayları Nedeniyle Gıyabi Tutuklama Kararı
Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali kararını açıkladı
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Beşşar Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartıldığını bildirdi.
Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığı belirtildi. Hakim el-Ali, mahkeme kararının uluslararası düzeyde takibine imkan sağlamak üzere kırmızı bülten çıkarılarak Interpol üzerinden işlem başlatılacağını ifade etti.
Dava sürecinin temelini oluşturan olaylar, 23 Kasım 2011 tarihinde Dera'da yaşanmış ve olayın mağdur yakınları durumu mahkemeye taşımıştı.