Beşyol metrobüs durağında yenileme çalışması: 45 gün boyunca kapalı kalacak

İstanbul Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs İstasyonu'nda yaya üstgeçidi, istasyon alanı ve D-100 Karayolu'nun yenilenmesi çalışmaları başladı. Bu çalışmalar sebebiyle, istasyon 45 gün boyunca kullanılamayacak. Yolcular, bu süre zarfında Sefaköy ve Florya metrobüs istasyonlarına yönlendirilecek.

İstanbul Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs İstasyonu'nda yenileme çalışmaları yapılıyor. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun (UTK) aldığı karar gereği, istasyon 7 Şubat Çarşamba gününden itibaren 45 gün boyunca hizmet veremeyecek. Yolcular, bu süre zarfında Sefaköy ve Florya metrobüs istasyonlarına yönlendirilecek. Yenileme çalışmalarının bitmesiyle, istasyon yeniden faaliyete geçecek.







İstanbul Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs İstasyonu'nda yapılacak Yeni üst geçit 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Yeni üst geçit bittiğinde, Edirne istikametindeki D-100 Karayolu, yan yol ve metrobüs yolu yaklaşık 450 metre kuzeye kaydırılacak ve metrobüs peron alanı büyütülecek. Yenileme çalışmaları nedeniyle Beşyol Metrobüs İstasyonu 45 gün boyunca kapalı kalacak. Bu süre zarfında yolcular, Sefaköy ve Florya metrobüs istasyonlarına yönlendirilecek.