Beyaz Saray, AP Muhabirini Basın Toplantısına Almadı

Beyaz Saray, AP Mu habirinin Girişini Engelledi

Beyaz Saray, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayan Associated Press (AP) ajansının muhabirini, ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına bir kez daha almadı.

ABD basınındaki haberlere göre, AP muhabiri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Başkan Trump arasındaki basın toplantısına girmesi engellendi.

Pace: 'Gerginlik Artıyor'

AP'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, bu durumu "son derece rahatsız edici bir gerginlik" olarak nitelerken, muhabirin toplantıya alınmamasını ABD anayasası kapsamında basın özgürlüğünü ihlal eden bir durum olarak değerlendirdi.

Pace, Trump yönetimine bu durumun devam etmemesi için çağrıda bulundu.

WHCA'dan Sert Eleştiriler

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) Başkanı Eugene Daniels, yaşanan durumu "çirkin" bulduğunu belirterek, bu durumu "kabul edilemez olanların derin bir hayal kırıklığı yaratacak şekilde tırmanması" şeklinde değerlendirdi.

Daniels, ifade ve basın özgürlüğünün Amerikan demokrasisinin temel değerleri arasında yer aldığını vurguladı ve AP muhabirlerinin basın toplantısına alınmamasını "bakış açısı temelinde ayrımcılık" olarak tanımladı.

Daniels, ayrıca, "Özgür basına yönelik hükümet sansürü girişimi, Amerikan halkı adına korkmadan ve kayırılmadan işlerini yapan gazeteciler üzerinde caydırıcı bir etki yaratma riski taşımaktadır" ifadelerini kullandı ve Beyaz Saray'dan AP muhabirlerine erişimlerinin yeniden sağlanması için çağrıda bulundu.

Olayın Arka Planı

Beyaz Saray'dan henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. AP muhabirinin 12 Şubat tarihinde Oval Ofis’e girişinin engellenmesi üzerine, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu durumun kendi politikalarıyla uyumlu olduğunu ifade etmişti.

AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını duyurmuştu. Amerika haber ajansı, Donald Trump'ın, Meksika Körfezi'nin adının Amerikan versiyonu olarak değiştirilmesi talimatına uymayacağını açıkladı.

Trump, 20 Ocak tarihinde Beyaz Saray’da imzaladığı kararnamede, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesine yönelik emir vermişti. Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi dikkat çekmişti.

Google, resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusundaki uzun süredir devam eden uygulamalarına vurgu yaparak, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak ve Alaska'daki Denali Dağı ismini de "McKinley" olarak değiştireceğini duyurmuştu.