DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,93 -0,1%
ALTIN
3.417,87 -0,58%
BITCOIN
3.509.543,48 -0,82%

Beyaz Saray, AP Muhabirini Basın Toplantısına Almadı

Beyaz Saray, 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanmayan AP muhabirini bir kez daha basın toplantısına almadı. Basın özgürlüğü tartışmaları alevlendi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:34
Beyaz Saray, AP Muhabirini Basın Toplantısına Almadı

Beyaz Saray, AP Mu habirinin Girişini Engelledi

Beyaz Saray, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayan Associated Press (AP) ajansının muhabirini, ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına bir kez daha almadı.

ABD basınındaki haberlere göre, AP muhabiri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Başkan Trump arasındaki basın toplantısına girmesi engellendi.

Pace: 'Gerginlik Artıyor'

AP'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, bu durumu "son derece rahatsız edici bir gerginlik" olarak nitelerken, muhabirin toplantıya alınmamasını ABD anayasası kapsamında basın özgürlüğünü ihlal eden bir durum olarak değerlendirdi.

Pace, Trump yönetimine bu durumun devam etmemesi için çağrıda bulundu.

WHCA'dan Sert Eleştiriler

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) Başkanı Eugene Daniels, yaşanan durumu "çirkin" bulduğunu belirterek, bu durumu "kabul edilemez olanların derin bir hayal kırıklığı yaratacak şekilde tırmanması" şeklinde değerlendirdi.

Daniels, ifade ve basın özgürlüğünün Amerikan demokrasisinin temel değerleri arasında yer aldığını vurguladı ve AP muhabirlerinin basın toplantısına alınmamasını "bakış açısı temelinde ayrımcılık" olarak tanımladı.

Daniels, ayrıca, "Özgür basına yönelik hükümet sansürü girişimi, Amerikan halkı adına korkmadan ve kayırılmadan işlerini yapan gazeteciler üzerinde caydırıcı bir etki yaratma riski taşımaktadır" ifadelerini kullandı ve Beyaz Saray'dan AP muhabirlerine erişimlerinin yeniden sağlanması için çağrıda bulundu.

Olayın Arka Planı

Beyaz Saray'dan henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. AP muhabirinin 12 Şubat tarihinde Oval Ofis’e girişinin engellenmesi üzerine, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu durumun kendi politikalarıyla uyumlu olduğunu ifade etmişti.

AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını duyurmuştu. Amerika haber ajansı, Donald Trump'ın, Meksika Körfezi'nin adının Amerikan versiyonu olarak değiştirilmesi talimatına uymayacağını açıkladı.

Trump, 20 Ocak tarihinde Beyaz Saray’da imzaladığı kararnamede, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesine yönelik emir vermişti. Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi dikkat çekmişti.

Google, resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusundaki uzun süredir devam eden uygulamalarına vurgu yaparak, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak ve Alaska'daki Denali Dağı ismini de "McKinley" olarak değiştireceğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplumsal Dışlanma Uyuşturucu Bağımlılığına Zarar Veriyor
2
Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama
3
e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı
4
Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı
5
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye
6
Uşak'ta Yangın: 6 Ev Hasar Gördü, Can Kaybı Yok
7
Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Delikleri 2 Ameliyatla Kapandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor