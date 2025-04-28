Beyaz Saray: Başkan Trump Kalıcı Ateşkes İstiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın tek taraflı geçici ateşkes ilanına karşılık olarak, Başkan Donald Trump'ın kalıcı bir ateşkes görmek istediğini duyurdu.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde ateşkes sürecini değerlendirdi. Leavitt, "Anladığım kadarıyla Vladimir Putin bu sabah geçici bir ateşkes önerdi. Başkan Trump, öncelikle ölümleri ve akan kanı durdurmak için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça ifade etti" dedi.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecindeki adımlarına ilişkin "hayal kırıklığına" uğradığını vurgulayan Leavitt, şu şekilde devam etti: "Başkan, her iki liderin de bir araya gelerek bu durumdan çıkış yollarını müzakere etmelerini istiyor. Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin, bu konuda çok çaba ve zaman harcadığını düşünüyorum."

Öte yandan Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Putin tarafından insani nedenlerle bir geçici ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Rusya, 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar bu ateşkesi sürdürmeyi planlıyor.

Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna tarafının da benzer şekilde hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, Kiev yönetiminin ateşkesi ihlal etmesi durumunda Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin uygun bir cevap vereceği belirtildi. Üstelik, Rusya, Paskalya Bayramı dolayısıyla daha önce de 19 Nisan'da saat 18.00'den, 21 Nisan saat 00.00'a kadar geçici bir ateşkes ilan etmişti.

ABD'nin Washington kentinde bulunan Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (fotoğrafta) katıldı.

ABD'nin Washington kentinde bulunan Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt (fotoğrafta) katıldı.