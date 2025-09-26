Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'

Beyaz Saray, Oval Ofis görüşmesinden görüntülerle paylaştı

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü görüşmesine ilişkin bir video paylaşımı yaptı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınlanan videoda, görüşmeden çeşitli anlar yer aldı ve Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözleri öne çıkarıldı.

Trump'ın videoda yer alan ifadesi: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam."

Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinden farklı kesitler gösterildi. Paylaşımın sonunda Beyaz Saray, Trump'ın sözünün sonuna ABD ve Türk bayrağını yan yana koydu.