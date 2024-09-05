Beyaz Saray'dan Putin'e Sert Uyarı: Seçimlerimize Karışma

Beyaz Saray'dan Putin'e Kesin Mesaj

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD başkanlık seçimlerine dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Kirby, Putin'in, "Kamala Harris'i destekleyeceğini" belirtmesine karşı çıkarak, "Putin bizim seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırakmalı, nokta."

Basın Brifinginde Açıklama

Kirby, yaptığı basın brifinginde Putin'in Harris hakkındaki destek ifadelerine sert tepki gösterdi.

Seçimlerin Tek Sahibi Amerikalılar

John Kirby, ABD’nin yeni başkanının kim olacağına sadece Amerikan halkının karar vereceğini vurgulayarak, "Putin'in bizim seçimlerimiz üzerinde görüş bildirmeye ya da müdahale etmeye cüret etmemesi gerektiğini" belirtti.

Putin'in Açıklamaları

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, bir soru üzerine, "Daha önce de belirttiğim gibi, bizim favorimiz Başkan Biden'dı. Şimdi kendisi yarıştan çekildi ama destekçilerinden Bayan Harris'i desteklemesini istedi, dolayısıyla biz de onu destekleyeceğiz."

Demokratik Seçim Vurgusu

Putin ayrıca, "Tabii ki tercih Amerikan halkına aittir ve biz de o karara saygı duyacağız. Favorilere karar vermek bize düşmez, bu Amerikan halkının seçimidir."Donald Trump'ın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Putin, Harris’in neşeli tavırları üzerinden yorum yaparak, "Demek ki her şeyden memnun."