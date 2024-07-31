Beyaz Saray, İsmail Heniyye Suikastina Yönelik Haberleri Teyit Edemiyor

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray, Hamad siyasi lideri İsmail Heniyye’ye yönelik suikastla ilgili haberleri doğrulamaktan kaçındı. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bu konudaki gelişmeleri değerlendirmeye alamadıklarını belirtti.

Kirby'den Basın Toplantısı

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İsmail Heniyye’ye yönelik suikast hakkında Tahran’dan gelen raporları teyit edemeyeceklerini ifade etti. Kirby, "Bağımsız bir teyidimiz yok. Hamas'ın yayımladığı bildiriyi gördüm, ancak doğrulamam mümkün değil," diye konuştu.

Ateşkes Üzerindeki Etkiler

Kirby, bölgedeki gelişmelerin Gazze’deki ateşkes arayışlarına etkisinin henüz net olmadığını belirtti. "Bu bildirilen olayların ateşkes için ne anlama geleceğini söylemek için çok erken," dedi.

İsrail Ordusu ve Al Jazeera Olayı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir basın aracına düzenlediği saldırıya dair sorulara yanıt veren Kirby, "Bu belirli olayı nitelendirebilecek detaylar elimde yok," şeklinde konuştu.

Al Jazeera, Gazze'deki saldırıda muhabirleri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi’nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Her iki gazeteci, İsmail Heniyye’nin evinin yıkıntılarında görüntü almak için Şati Mülteci Kampı'ndaydılar.