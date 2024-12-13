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Beyaz Saray: New Jersey'deki 'Gizemli' Dronlar Güvenlik Tehdidi Değil

Beyaz Saray, New Jersey'deki dronların güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair kanıt bulunmadığını duyurdu. Araştırmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 01:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 01:22
Beyaz Saray: New Jersey'deki 'Gizemli' Dronlar Güvenlik Tehdidi Değil

Beyaz Saray'dan 'Gizemli' Dron Açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, New Jersey eyaletinde bir süredir uçan "gizemli" dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Güvenlik Tehdidi Olmadığı Açıklaması

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, New Jersey'de haftalardır gündemi meşgul eden dron uçuşları hakkında şu açıklamayı yaptı: "Şu ana kadar kamu güvenliği riski olduğuna dair hiçbir kanıt görmedik ve ne olduklarını da bilmiyoruz. Bunu hala araştırıyoruz."

New Jersey'deki dronlarla ilgili "kesin bir şey söyleyemeyeceğini" vurgulayan Kirby, yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bazı gözlem raporlarının doğrulanamadığını kaydetti.

Devam Eden İncelemeler

Kirby, New Jersey üzerinde uzun süre gözlemlenen bu "büyük ve gizemli" dronlarla ilgili incelemelerin sürdüğünü, ancak şu ana kadar bilinen kötü niyetli bir faaliyet olmadığını ifade etti. Ayrıca, bildirilen gözlemlerin otorite boşluğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Kirby, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'nun gözlemler üzerinde çalıştığını ve ABD Kongresine, "dron tespiti ve bunlara karşı koyma kabiliyetlerini genişletmek" için yasa çıkarma çağrısında bulundu.

Gizemli Dron Durumu

ABD Federal Havacılık İdaresi'ne göre, New Jersey'de ilk gizemli dron görüntüleri 18 Kasım'da Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde tespit edildi. Görgü tanıkları, insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ABD Sahil Güvenliği, söz konusu dronları tespit ettiğini açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh ise, bu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bir bölgede, İran'a ait bir gemiden havalandığı iddialarının "hiçbir doğruluk payı olmadığını" belirtti.

Endişe kaynağı olan bu "gizemli" dronlar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de tespit edilmiş, yerel yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.

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