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Beyaz Saray Önünde Filistin Destekçileri Netanyahu ve Trump'ı Protesto Etti

Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde Netanyahu ve Trump'a karşı protesto düzenledi. Gösteride adam ve sloganlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 02:51
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 02:51
Beyaz Saray Önünde Filistin Destekçileri Netanyahu ve Trump'ı Protesto Etti

Beyaz Saray Önünde Protesto Gösterisi

Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde toplanarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'a karşı protesto düzenledi. Gösteri, ABD'nin başkenti Washington'da, Trump ile Netanyahu'nun Oval Ofis’te görüştüğü esnada gerçekleşti.

Gösteriye Büyük Katılım

Birçok sivil toplum örgütü'nden yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, Filistin bayrakları dalgalanıyordu. Protestocular, "Özgür Filistin", "Soykırım başbakanı" ve "Bir savaş suçlusuna ev sahipliği yapmayı bırakın" sloganları atarak tepkilerini dile getirdiler.

Netanyahu'ya Yönelik Sert Sloganlar

Göstericiler, Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu vurgulayan pankartlar taşıdı. Pankartlarda “Soykırım Başbakanı”, “Netanyahu savaş suçlusu” ve “İsrail öldürüyor” gibi ifadeler yer aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Seslendiler

Protestocular, Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'nun tutuklanması çağrısında bulundular.

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