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Beyaz Saray, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Tepki Gösterdi

Beyaz Saray, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını reddetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 18:49
Beyaz Saray, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Tepki Gösterdi

Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrine sert tepki gösterdi.

Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Anadolu Ajansı'na (AA) yazılı olarak yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını şiddetle reddettiklerini vurguladı.

Sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullanarak, UCM'nin İsrail ile ilgili konulardaki yargılama yetkisini sorguladı.

Ayrıca, Beyaz Saray sözcüsü, bu süreçte İsrail ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde olacaklarını açıkladı.

UCM, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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