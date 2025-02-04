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Beyaz Saray USAID Finansmanlarını İfşa Etti: 'İsraf ve Kötüye Kullanım' İddiaları

ABD yönetimi, USAID'in harcamalarını ifşa ederken israf ve kötüye kullanım iddialarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:46
Beyaz Saray USAID Finansmanlarını İfşa Etti: 'İsraf ve Kötüye Kullanım' İddiaları

Beyaz Saray'dan USAID Açıklaması

ABD yönetimi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların dünya genelindeki harcama alanlarını açıkladı. Beyaz Saray, yaptığı açıklamada "USAID'de israf ve kötüye kullanım derinlerde" ifadelerini kullandı ve USAID'in uzun yıllardır vergi mükelleflerine hesap vermediğini vurguladı.

USAID Finansmanlarının Kullanım Alanları

Açıklamada, USAID'in, "kökleşmiş bürokratların neredeyse hiçbir denetime tabi olmayan" projelerine büyük miktarda para aktardığı ifade edildi. Bu finansmanların bazı örnekleri ise dikkat çekti:

  • Sırbistan'da iş yerleri ve topluluklarda çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı geliştirmek için 1,5 milyon dolar,
  • İrlanda'da bir "DEI müzikali" prodüksiyonu için 70 bin dolar,
  • Vietnam'a elektrikli araçlar için 2,5 milyon dolar,
  • Kolombiya'da "transseksüel opera" için 47 bin dolar,
  • Peru'da "transseksüel çizgi roman" için 32 bin dolar,
  • Guatemala'da cinsiyet değişimi ve "LGBT aktivizmi" için 2 milyon dolar,
  • Mısır'da turizmi finanse etmek için ise 6 milyon dolar harcandığı

Bu verilerin yanı sıra, terör örgütleriyle bağlantılı bir kuruluşa yüz binlerce dolar, Wuhan laboratuvarında araştırma yapan EcoHealth Alliance kuruluşuna ise milyonlarca dolar ödendiği belirtildi. USAID finansmanının, Suriye'deki El Kaide bağlantılı savaşçılara giden yüz binlerce yemek ile gelişmekte olan ülkelerde "kişiselleştirilmiş" doğum kontrol cihazlarının basımına yönlendirildiği ifade edildi.

USAID Hakkındaki Tartışmalar

Öte yandan, Afganistan'daki haşhaş ekimi ve eroin üretimini destekleyen sulama kanalları, çiftçilik ekipmanları ve gübre için Taliban'a fayda sağlayacak yüz milyonlarca doların verildiği bildiriliyor. Listede daha birçok harcamanın bulunması, USAID ile ilgili tartışmaları artırdı.

Bildirinin sonunda, "Başkan Trump yönetiminde israf, dolandırıcılık ve suistimal artık son buluyor" ifadesi dikkat çekti. Trump yönetimi, USAID finansmanlarının gözden geçirilmesi amacıyla yerel ve uluslararası yardımları kesme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulmasının bazı hayati programlar üzerinde derhal etkili olduğunu bildirdi.

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