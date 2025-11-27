Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Şüpheli 29 Yaşındaki Rahmanullah Lakanwal

ABD’nin başkenti Washington D.C.de, Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirlendi.

Kurumlardan ve yetkililerden gelen açıklamalar

Olayın ardından West Virginia Valisi Patrick Morrisey, West Virginia Ulusal Muhafızları’nın iki üyesinin hayatını kaybettiğini bildirmiş; daha sonra yaptığı açıklamada ise 'Şu anda iki Ulusal Muhafız personelimizin durumu hakkında çelişkili raporlar alıyoruz ve daha net bilgilere ulaştığımızda bunları kamuoyu ile paylaşacağız' ifadelerini kullanarak ilk bilgilerde belirsizlik olduğunu belirtmiştir.

FBI Direktörü Kash Patel, iki muhafızın olayda 'ağır yaralandığını' ve durumlarının kritik olduğunu açıklarken, Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser olayı 'hedefli saldırı' olarak nitelendirdi.

Saldırının seyrine ilişkin detaylar

Washington D.C. Polis Şefi Yardımcısı Jeffery Carroll, saldırganın devriye görevi sırasında muhafızlara yaklaştığını ve 'Şüphelinin köşeyi döndükten hemen sonra 2 Ulusal Muhafız üyesine ateş etmeye başladığı tespit edildi' dedi. Bölgedeki diğer Ulusal Muhafız personelinin silah seslerine karşılık verdiği, müdahale sonucu şüphelinin etkisiz hale getirildiği ve 'Müdahalede bulundular ve şüpheli vurulduktan sonra, kolluk kuvvetleri birkaç dakika içinde olay yerine gelene kadar onu yerde tutabildiler' şeklinde aktarıldı.

Soruşturma ve yeni görüntüler

FBI, saldırıyı ilk etapta 'olası terör eylemi' olarak soruşturacağını bildirdi. Basında yer alan güvenlik kaynaklarına göre şüpheli Rahmanullah Lakanwal, ABD’ye 2021’de Afganistan’dan çekilme sonrasında gelmiş ve Washington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşamıştı.

Saldırı sonrası bölgede alınan yoğun güvenlik önlemlerini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı; ambulansa bindirilirken fotoğraflanan kişinin saldırgana ait olduğu iddia edildi.

