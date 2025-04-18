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Beyazıt Meydanı'nda Üniversite Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Eylemi

Üniversite öğrencileri, Gazze'deki saldırılara son verilmesi talebiyle Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:26
Beyazıt Meydanı'nda Üniversite Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Eylemi

Üniversite Öğrencileri Gazze İçin Beyazıt Meydanı'nda Buluştu

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi amacıyla Beyazıt Meydanı'nda bir eylem düzenledi. Farklı üniversitelerden gelen öğrenciler, "Kampüsler Gazze İçin Ayakta" sloganıyla meydanda toplandı.

Grup Sözcüsü Erzi'nin Açıklamaları

Eylemin grup sözcüsü Veli Erzi, yaptığı basın açıklamasında Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkat çekti. Erzi, yaklaşık iki yıldır süren "sistematik soykırımın" aç bırakma ve abluka yoluyla devam ettiğini vurguladı.

ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer küresel aktörlerin, bu sürece suç ortaklığı yaptığını belirten Erzi, "Sözde Müslüman devletlerin yöneticileri ise yalnızca kınamakla yetiniyor" ifadesini kullandı.

İzleyicilerin Duygu Dolu Anları

Eylem sırasında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, Grup Yürüyüş da ezgileriyle katılımcıları coşturdu. Tüm dünyanın gözleri önünde siyonistlerin Gazze ve Filistin halkını yok etmeye çalıştığını vurgulayan grup, dayanışma mesajlarını pekiştirdi.

Üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için Beyazıt...

Üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için Beyazıt Meydanı'nda eylem yaptı.

Üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için Beyazıt...

Üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için Beyazıt Meydanı'nda eylem yaptı.

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