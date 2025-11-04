Beyin Sapı İmplantıyla 14 Aylık Hamza İlk Kez Duymaya Başladı

Beyin Sapı İmplantıyla 14 Aylık Hamza Tuğra İlk Kez Duymaya Başladı

Osmaniye'de işitme engelli olarak dünyaya gelen 14 aylık Hamza Tuğra Çabuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen beyin sapı implantı ameliyatı sayesinde ilk kez sesleri algılamaya başladı.

Ameliyat ve tıbbi süreç

Hamza, ailede 4. çocuk olarak dünyaya geldi. Hastanede yapılan testlerde işitme engelli olduğu ve doğuştan iç kulak yapılarının bulunmadığı tespit edildi. Ailenin Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurusu üzerine Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği’nde görevli Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından minik Hamza'ya beyin sapı implantı ameliyatı uygulandı.

Operasyonla beyin sapındaki işitme merkezine yerleştirilen implant, ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürerek işitme merkezini uyarıyor. Ameliyatın ardından Hamza sağlıklı bir şekilde taburcu edildi ve yaklaşık bir ay sonra yapılan kontrolde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

Doç. Dr. Secaattin Gülşen, ameliyatla ilgili şunları söyledi:

'Hamza bize il dışından başvurdu. Her iki iç kulağı da gelişmeyen hastamız. İç kulağı ve sinirleri gelişmediği için işitmesi mümkün değildi. İşitebilmesinin tek yolu beyin sapındaki işitme merkezine implant, elektrikli bir cihaz taktık. Ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürüp, işitme merkezini beyin sapından uyaran bir cihaz. Bu anlamda bu ameliyat bölgede ilk yapılan tek merkez Gaziantep Şehir Hastanesi, bizde yaklaşık 1 ay önce bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat oldu ve ameliyattan sonra direkt serviste takip ettik. Bu günde cihazın açılışını yaptık. Seslere olan tepkisini ve yanıtlarını ölçmüş olduk. Tepkileri var bu güzel bir şey. Bu şekilde bundan sonra duymaya devam edecek. Aynı zamanda dil desteği ve rehabilitasyon desteğiyle konuşacakta. Bu duruma vesile olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz'

Aileden duygusal tepkiler

Baba Eyyup Çabuk duygularını şöyle dile getirdi:

'Çocuğum doğuştan işitme engelliydi. Bunun çaresi de beyin sapı ameliyatıydı. Bu durumdan dolayı birkaç hastaneye gittik. Sadece Gaziantep’te Secaattin hocamızın sayesinde bu ameliyat gerçekleşti. Bütün personellere teşekkür ediyoruz. Şu anda çok mutluyuz. Yani bugün karşılığını aldık. Bu kadar emeğin, bu kadar çabanın, bu kadar uğraşın. Yaklaşık 1 ay önce ameliyat olmuştu. Gerçekten çok mutluyuz. Şu anda sevincimiz anlatılmaz. Yani bir çocuğun duyması bir baba için ne kadar güzel bir şey. Başta Gaziantep Şehir Hastanesi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Secaattin hocam bize çok yardım ediyordu. Ancak kendi çocuğa olsa bu kadar ilgilenebilirdi. Hastaneye çok teşekkür ederiz'

Anne Vildan Çabuk ise, 'Ben Hamza Tuğra’nın annesiyim. Doktorumuz Secaattin Gülşen hocamıza çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiler. Oğlumuz doğuştan engelliydi. Artık bizi duyacak. Çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

Gaziantep Şehir Hastanesi ve operasyonda görev alan ekibin müdahalesiyle Hamza'nın hem işitme fonksiyonu kazanması hem de ileriki dönemde dil ve rehabilitasyon desteğiyle konuşma kazanmasının hedeflendiği bildirildi.

14 AYLIK HAMZA TUĞRA İLK KEZ DUYDU