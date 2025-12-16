Beyin Tümörleri Her Yaşta Görülüyor: Prof. Dr. Fatih Serhat Erol Uyardı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol, beyin tümörlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Erol, bilimsel verilere göre 120’ye yakın beyin tümörü tipi bulunduğunu belirterek hastalığın her yaşta görülebileceğini vurguladı.

Hastalığın oluşumu ve risk faktörleri

Prof. Dr. Erol, beyin tümörlerinin "beyin hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğalarak kitle oluşturması ve beyin dokusuna baskı yapması" sonucu ortaya çıktığını aktardı. Tümörler, birincil olarak beyin hücrelerinden kaynaklananlar ve başka organlardaki kanserlerin beyne yayılmasıyla oluşan metastatik tümörler olmak üzere iki ana grupta inceleniyor.

Oluşumunda rol oynayan etkenler arasında genetik yapı, kafa travmaları, kimyasal maddelere veya radyasyona maruz kalma sayıldı. Ayrıca bazı nadir genetik hastalıklar ve sendromik durumların hücrelerin hızlı çoğalmasına zemin hazırlayabileceği ifade edildi.

Belirtiler

Prof. Dr. Erol, uyarı işareti olarak özellikle inatçı ve sürekli baş ağrılarının önemine dikkat çekti. Baş ağrılarının gece ve sabaha karşı artması ile nöbet geçirilmesinin önemli uyarılar olduğunu belirtti. Diğer sık görülen şikayetler arasında baş dönmesi, bulantı, kusma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük ile işitme, koku alma ve görme problemleri yer alıyor.

Hipofiz bezi tümörlerinde ise ellerde ve ayaklarda büyüme, tüylenmede artış ve adet düzensizlikleri gibi hormon kaynaklı belirtiler ortaya çıkabileceği vurgulandı.

Tanı ve tedavi yaklaşımları

Tanı sürecinde detaylı öykü, fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Erol, özellikle ilaçlı beyin MR’ının tanıda altın standart olduğunu aktardı.

Beyin tümörlerinin büyük bölümünün cerrahi yöntemlerle tedavi edildiği ifade edildi. Gerekli durumlarda biyopsi ile başlanan tedavi sürecinde kemoterapi, radyoterapi veya radyo cerrahi gibi ek tedavilerin uygulanabildiği; bazı hastalarda ise yalnızca düzenli takiplerin yeterli olabildiği kaydedildi.

Prof. Dr. Erol’in açıklamaları, beyin tümörlerinde erken tanı ve doğru tedavi yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. FATİH SERHAT EROL, "ÖZELLİKLE GECELERİ VE SABAHA KARŞI ARTAN BAŞ AĞRILARI VE NÖBET GEÇİRMENİN ÖNEMLİ BİR UYARICI OLABİLİR