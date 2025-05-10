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Beykent Üniversitesi'nde Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak Etkinliği

Beykent Üniversitesi, yapay zeka alanındaki gelişmeleri tartışmak için önemli bir etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:32
Beykent Üniversitesi'nde Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak Etkinliği

Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak

İstanbul Beykent Üniversitesi, yapay zekanın kullanım alanları, gelişimi ve evrildiği noktaların tartışıldığı "Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak" etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Adem Çelik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve geleceğe dair öngörüleri ele almak amacıyla akademisyenler, uzmanlar ve öğrencileri bir araya getirdi.

Etkinliğe, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, DeepZeka YK Başkanı Levent Ali Yıldız ve Anadolu Ajansı yetkilileri katıldı.

İstanbul Beykent Üniversitesi, yapay zekanın kullanım alanları, gelişimi ve evrildiği noktaların...

İstanbul Beykent Üniversitesi, yapay zekanın kullanım alanları, gelişimi ve evrildiği noktaların ele alındığı "Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel (sağ 5), İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal (sağ 3) ve Anadolu Ajansı (AA) Medya ve İletişim Teknolojileri AŞ Teknoloji Danışmanı Yakup Şıvka (sol 4) katıldı.

İstanbul Beykent Üniversitesi, yapay zekanın kullanım alanları, gelişimi ve evrildiği noktaların...

İstanbul Beykent Üniversitesi, yapay zekanın kullanım alanları, gelişimi ve evrildiği noktaların ele alındığı "Yapay Zeka ile Geleceği Tasarlamak" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel (sağ 5), İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal (sağ 3) ve Anadolu Ajansı (AA) Medya ve İletişim Teknolojileri AŞ Teknoloji Danışmanı Yakup Şıvka (sol 4) katıldı.

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