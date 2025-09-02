Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 26 Sanığın 'İhaleye Fesat' Davası Başladı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 26 sanığın davası başladı

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından açılan kamu davasının duruşması başladı.

Duruşma süreci

Duruşma, Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları duruşmaya katıldı. Oturum, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı ve kimlik tespitlerinin ardından savunmalara geçilmesi planlanıyor.

Fezleke ve iddianame

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezleke'de, belediye bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştirakler ile sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yaptığı birçok mal ve hizmet alımında ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı iddia edildi. Fezlekede, aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığı ve bazı yüklenici firma ile teklif veren firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağlar bulunduğu bilgisine yer verildi.

Fezlekede ayrıca bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde, ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği; belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edildi.

Fezlekede, görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu; Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği belirtilerek, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Fezlekede ve hazırlanan iddianamede, Köseler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 25 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti; aynı yöndeki iddianame ile kamu davası açıldı.