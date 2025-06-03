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Beykoz Belediye Meclisi Taşınmaz Satışını Onayladı

Beykoz Belediye Meclisi, çeşitli mahallelerdeki 9 taşınmazın satışına oy çokluğuyla onay verdi. AK Parti ve CHP arasındaki tartışmalar yaklaşımı etkiledi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 20:08
Beykoz Belediye Meclisi Taşınmaz Satışını Onayladı

Beykoz Belediye Meclisi Taşınmaz Satışını Onayladı

Beykoz Belediye Meclisi, çeşitli mahallelerdeki mülkiyeti belediyeye ait 9 taşınmazın satışını, AK Parti grubunun ''hayır'' oyuna rağmen, oy çokluğuyla kabul etti. Meclis, haziran ayındaki ikinci birleşimini Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde gerçekleştirdi.

AK Parti'den Eleştiriler

Mecliste, Cumhuriyet, Çubuklu, Görele ve Zerzevatçı mahallelerinde yer alan taşınmazların satışı için yetki istenmesine dair teklif oylandı. Oylama öncesi konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, CHP'li yönetimin göreve geldiği 14 aylık süreçte sürekli olarak Beykoz'un arsalarının satışını gündeme taşıdığını belirtti.

Deliak, "Belediye Kanunu'na göre ihtiyaç halinde taşınmazlar satılabilir. Ancak tek bir kaynak üretimi yöntemi olarak Beykoz’un arsalarını satmak kolaycılıktır. Beykoz Belediyesi, 14 aylık süre zarfında yeni kaynak üretmek için neredeyse hiç adım atmamıştır," şeklinde konuştu.

CHP'nin Savunması

Bu eleştirilere cevap veren CHP'li Meclis Üyesi Tuncay Koçak, belediyenin sigorta ve vergi borçları bulunduğunu vurguladı. Koçak, "Eğer belediyenin dönmesi için bir şey gerekli ise CHP olarak biz buna 'evet' diyeceğiz," dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural ise seçim vaatlerinin arkasında olduklarını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu: "İçinde bulunduğumuz durum açıktır. Seçimden sonra yaşanan sorunlar düşünüldüğünde, arazi satışı kaynak yaratmanın önemli bir yoludur. Ancak yürümesi gereken bir sistem var."

Deliak’tan Sert Yanıt

Deliak, borç konusunun tekrar tekrar gündeme getirildiğini, ancak yönetimden verdikleri soru önergelerine cevap alamadıklarını dile getirdi. "Belediye binasında '3,5 milyar borç var' yazılı afiş asmışsınız. Bu rakamların gerçek olmadığı ortadadır," diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Konuşmaların ardından, taşınmaz satış teklifi AK Parti grubunun karşı oyuna rağmen meclisten geçti.

Beykoz Belediye Meclisinde, farklı mahallelerdeki mülkiyeti belediyeye ait 9 taşınmazın satışı...

Beykoz Belediye Meclisinde, farklı mahallelerdeki mülkiyeti belediyeye ait 9 taşınmazın satışı kabul edildi.

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