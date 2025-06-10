Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Beykoz Belediyesi ve TÜM-BEL-SEN'den Tarihi Anlaşma

Beykoz Belediyesi ile TÜM-BEL-SEN arasında uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Belediye çalışanlarına yönelik maaş zammı ve özellikle anneler ile çocuklara yönelik önemli sosyal haklar sunan bu sözleşme, Başkan Köseler'in imzasını bekliyor.

Tarihi Toplu İş Sözleşmesi Detayları

Beykoz Belediyesi ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 3 No’lu Şubesi arasında yaklaşık 14 ay süren zorlu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların uzlaşmasıyla sona erdi. Bu tarihi anlaşmanın imza töreni, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve TÜM BEL-SEN İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kadın Çalışanlara Yönelik Özel İzinler

Yeni imzalanan toplu iş sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine yönelik önemli düzenlemeleri kapsıyor. Özellikle kadın çalışanları ilgilendiren maddeler arasında regl izni ve doğum yapan annelere tanınan 8 haftalık ücretli izin hakkı yer alıyor.

Çocuklara Kreş Desteği ve İndirim Avantajları

Beykoz Belediyesi, çalışanları ve ailelerini düşünerek bazı önemli kararlar aldı. Anlaşma kapsamında, belediye çalışanlarının çocuklarına kreş desteği sağlanacak. Bu destek, özellikle çalışan annelerin iş hayatına daha rahat adapte olmalarını sağlayacak. Ayrıca, belediyeye ait sosyal tesislerden yararlanma imkanında yüzde 30 indirim ve belediye etkinliklerine katılımda yüzde 50 indirim gibi avantajlar sunulacak.

Sağlığa Yönelik Yeni Hizmetler

Beykoz Belediyesi, çalışanlarının sağlık ve ruh sağlığını da önemsiyor. Yeni toplu iş sözleşmesi ile personele HPV aşısı imkanı sağlanacak. Ayrıca, çalışanların ruh sağlığını desteklemek için psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunulacak.