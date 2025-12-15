DOLAR
Beykoz'da Airsoft Tabancayla Durak Camlarını Kıran İki Şüpheli Yakalandı

Beykoz’da dört otobüs durağının camlarını Airsoft tabancayla kırdığı belirlenen A.D. ve B.D., 14 Aralık 2025’te yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:18
Olayın Detayları

Beykoz'da otobüs duraklarının camlarını hedef alan saldırının failleri, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Elmalı Mahallesi Keser Caddesi ve Yavuz Caddesi üzerinde bulunan Elmalı Köyü Durağı, Gülbahçe Durağı, Örnekköy Sapağı Durağı ve Cevizlidere Durağı olmak üzere toplam 4 adet otobüs durağının camları kırıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kamera ve saha çalışmaları sonucunda, A.D. ve B.D. isimli şahısların Airsoft tabanca olarak tabir edilen silah ile duraklara ateş ederek zarar verdikleri belirlendi.

Şüpheliler, 14 Aralık 2025 günü Elmalı Mahallesi Keser Caddesi üzerinde olayda kullandıkları 1 adet Airsoft tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

