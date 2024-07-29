Beykoz'da Asker Uğurlaması Sırasında Havaya Ateş Açan 6 Kişi Yakalandı

Beykoz'da Asker Uğurlamasında Olay Yarıldı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen bir asker uğurlama konvoyu sırasında, trafik akışını kesintiye uğratan ve havaya ateş eden 6 kişi gözaltına alındı. Olay, geçen cuma günü gerçekleşti.

Emniyet Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine geniş çaplı bir inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda, hava ateş açtığı belirlenen iki kişinin kimlikleri tespit edildi. Havaya Kurusıkı İle Ateş Açan H.C.A ve Pompalı Tüfekle Ateş Eden B.A. yakalanarak süreç içerisinde gözaltına alındı. Ayrıca, bu kişilerin kullandığı silahlara da el konuldu.

Trafik Engellemesiyle İlgili Cezalar Uygulandı

Görüntülerde tespit edilen ve yolu kapatan iki aracın sürücüleri Ö.K., H.B.Ç., M.E.K. ve F.B.K. hakkında toplamda 30 bin 479 lira ceza kesildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan H.C.A. gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, B.A.'nın "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.