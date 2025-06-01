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Beykoz'da Bariyeri Aşan Araç Dere Yatağına Düştü: 1 Yaralı

Beykoz'da bir otomobil, bariyeri aşarak dere yatağına düştü. Sürücü kaçarken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 07:09
Beykoz'da Bariyeri Aşan Araç Dere Yatağına Düştü: 1 Yaralı

Beykoz'da Dere Yatağına Düşen Otomobilde Yaralı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bariyeri aşan 34 TC 5377 plakalı otomobil, dere yatağına düştü. Olay, Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde gerçekleşti.

T.A. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı ve yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazanın ardından, otomobil ters döndü.

Kazada otomobilde bulunan U.Ö., araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, otomobili kullanan sürücü T.A., kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Bu durum üzerine polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Beykoz'da bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

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