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Beykoz'da Özel Kalem Müdürü Hakkında Rüşvet Soruşturması Başlatıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Kalem Müdürü V.G. hakkında rüşvet iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:50
Beykoz'da Özel Kalem Müdürü Hakkında Rüşvet Soruşturması Başlatıldı

Beykoz'da Rüşvet İddiası Üzerine Soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkında çıkan rüşvet iddialarıyla ilgili olarak resen soruşturma başlattı.

İddiaya İlişkin Gelişmeler

Başsavcılığın başlattığı soruşturma, Beykoz Belediye Başkanlığı'nın ihaleye fesat karıştırdığına dair süregelen incelemeler çerçevesinde, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan V.G. isimli Özel Kalem Müdürü'nün rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine gerçekleştirildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, bahse konu iddiaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak hemen harekete geçti. Soruşturmanın sonuçları ise kamuoyuna duyurulacak.

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