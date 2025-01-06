Beykoz'da Özel Kalem Müdürü Hakkında Rüşvet Soruşturması Başlatıldı

Beykoz'da Rüşvet İddiası Üzerine Soruşturma
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkında çıkan rüşvet iddialarıyla ilgili olarak resen soruşturma başlattı.
İddiaya İlişkin Gelişmeler
Başsavcılığın başlattığı soruşturma, Beykoz Belediye Başkanlığı'nın ihaleye fesat karıştırdığına dair süregelen incelemeler çerçevesinde, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan V.G. isimli Özel Kalem Müdürü'nün rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine gerçekleştirildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, bahse konu iddiaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak hemen harekete geçti. Soruşturmanın sonuçları ise kamuoyuna duyurulacak.