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Beykoz'da Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Beykoz'daki bir eve silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, operasyon sırasında adli kontrol şartıyla serbest kalan da oldu.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:41
Beykoz'da Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Beykoz'da Silahlı Saldırıya İlişkin Gözaltılar

Beykoz'da bir eve düzenlenen
silahlı saldırı sonrası başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat sabah saatlerinde Görele Mahallesi Menteşe Sokak'ta meydana gelen olayı araştırdı. İ.Y. ve Ç.B'nin yaşadığı eve yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği tespit edildi.

İkametteki mağdurların ifadelerinden yola çıkan ekipler, 19 Şubat'ta İ.Y'yi telefonla arayan kişinin, G.E. isimli birine 600 bin avro borcu olduğunu söyleyip, ödemezse öldürüleceği yönünde tehdit ettiğini belirledi. Mağdurların, herhangi bir kişiyle husumetinin olmadığı öğrenildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonrasında, şüphelilerin Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Şişli ve Sarıyer ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, S.S. (28), H.Y. (29) ve çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan B.A. (18) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y. ve B.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Zanlıların eve yönelik silahlı saldırıdan sonra yaya olarak uzaklaşmaları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beykoz'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si...

Beykoz'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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