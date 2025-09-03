Beykoz Meclisi’nde Ek Bütçe ve Arsa Satışı Teklifi Reddedildi

Beykoz Meclisi’nde 2025 ek bütçe ve arsa satış teklifleri reddedildi

Beykoz Belediye Meclisi eylül ayı ikinci birleşiminde, Cumhuriyet ve Cumhuriyetköy mahallelerindeki taşınmazların satışı ile 2025 yılı ek bütçe teklifini gündeme aldı. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda her iki teklif de meclisten geçmedi.

Toplantı ve oylama süreci

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda görüşülen satış teklifleri ve ek bütçe önerisi, yapılan oylamada yeterli desteği bulamadı. Arsa satış teklifleri, CHP'li dört meclis üyesinin de 'ret' oyu vermesiyle kabul edilmedi. 2025 yılı ek bütçe teklifi ise CHP'li iki meclis üyesinin 'ret' oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Cumhur İttifakı'nın itirazı ve gerekçeleri

AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, belediyelerin taşınmaz üretip bunu nakde çevirme hakkının kanunla belirlendiğini hatırlatarak, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart 2024'ten sonra meclise gelen satış tekliflerinin tamamına 'evet' oyu verdiklerini söyledi. Hasanoğlu, Cumhuriyetköy'de 50 dönümün üzerindeki arazinin düşük fiyata satışa çıkarılmasına itiraz ettiklerini belirtti ve şunları ifade etti:

'Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla belediyemizin içinde bulunduğu şartlar, mali durumdaki sıkıntılar, maaşların ödenemediği ya da parça parça ödenmeye çalışıldığı bir süreçte, bir yandan da yüksek meblağlardaki eğlence harcamalarının belediyeye yüklenmesi gibi hususları dikkate alıyoruz. Cumhuriyetköy'deki bu üç parselin belediyenin mülkiyetinde kalması gerektiği, mevcut yapıda hak ettiği karşılıkla değerlendirilemeyeceğine dair bizde ve kamuoyunda oluşan kanaat nedeniyle bu karara 'hayır' oyu vereceğiz. Millet adına buradayız. Genel kanaat, sokaktan aldığımız geri dönüşlerle bu parsellerin belediyenin mülkiyetinde kalması yönündedir. Bu nedenle Cumhur İttifakı olarak bu karara 'hayır' oyu kullanacağız.'

Ek bütçe tartışması: Maliyetler ve eleştiriler

Ek bütçe teklifi görüşmelerinde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin, Beykoz Belediyesinin bütçe yönetimini eleştirdi. Şahin, belediyenin 2024 yılında 4 milyar 355 milyon lira harcadığını, 2024 yılı sonunda borcun üç katına çıktığını ve 2025 bütçesinin 7 milyar 200 milyon lira olarak planlandığını söyledi. Şahin şöyle konuştu:

'Geçen yıl 4 milyar 355 milyon lira harcadınız. Bu yıl da 7 milyar 200 milyonluk bütçeyi 8 ayda bitirmişsiniz. 2025 yılının ilk altı ayı sonunda belediye bütçesi yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira açık vermiş durumda ve ortada dikili bir ağacınız, Beykoz'da değer katacak bir tane projeniz de yok. Şimdi de 1 milyar 355 milyon lira ek bütçe talep ediyorsunuz. Bir de ne için ek bütçeyi istiyorsunuz? Personel giderleri ve temizlik işleri için. Oysa bu stratejiyle temizlik işlerinde sıkıntı yaşayacağınız konusunda geçen yıl biz sizi buradan uyarmıştık. Ne oldu? Cami ve okul temizlik hizmetleri perişan. Sokaklarda çöpler etrafa saçılmış durumda. Şikayetlerin, gelen telefonların haddi hesabı yok. Personel ödemeleri için ek bütçe istiyorsunuz.'

Şahin ayrıca personel sayısındaki artışa dikkat çekerek, 'Biz önceki dönemlerde 2 bin personelle Beykoz'a sayısız proje ve hizmet kazandırırken, siz personel sayısını neredeyse 2 bin 500’ün üzerine çıkardınız ama yine de yeni bir eser yok, yeni bir hizmet yok. Var olan hizmetleri de daralttınız ve kalitesini düşürdünüz' ifadelerini kullandı.

Sonuç

Yapılan oylamalar sonucunda, Cumhuriyet ve Cumhuriyetköy'deki taşınmazların satışına ilişkin teklif ile 2025 yılı ek bütçe teklifi meclisten geçmedi. Her iki karar da ilgili meclis üyelerinin ret oylarıyla kabul edilmedi ve teklifler uygulanamaz durumda kaldı.

Karar notu: Arsa satış teklifleri CHP'li 4 meclis üyesinin ret oyuyla, 2025 ek bütçe teklifi ise CHP'li 2 meclis üyesinin ret oyuyla oy çokluğuyla reddedildi.