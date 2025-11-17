Beykoz'ta Garaj Yangını: 34 NR 8624 Plakalı Otomobil Kül Oldu

Beykoz'ta garaj alevler içinde kaldı: Otomobil kullanılamaz hale geldi

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde bir garajda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. Alevler, garaj yakınında park halinde bulunan 34 NR 8624 plakalı otomobile sıçradı ve her iki araç-garajın da tamamen yanmasına neden oldu.

Olay yerindeki müdahale ve inceleme

Yangın, saat 14.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlıyayla Caddesi üzerinde başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölüm veya yaralanma bildirilmedi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında zarar gören garaj ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar ve sürücüler için yetkililer, benzer olaylara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların derhal bildirilmesi çağrısında bulundu.

BEYKOZ BİR GARAJ DA ÇIKAN YANGIN GARAJ YAKININDA BULUNAN OTOMOBİLE SIÇRADI. GARAJ VE OTOMOBİL YANARAK ADETA KÜL OLDU. KORKUYA NEDEN OLAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.