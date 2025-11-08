Beylikdüzü’nde Balıkçı Kenan ile Zabıta Arasında Gerginlik

İşyeri önünün izole edilmek istenmesi ve tapu iddiaları tartışma yarattı

İstanbul Beylikdüzü’nde Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı'ya ait işyerinde dün akşam saatlerinde zabıta ekipleri ile çalışanlar arasında gerginlik yaşandı.

Balcı, işyerinin önündeki alanın önce yeşil alana çevrildiğini, ardından ise imara açılarak bina yapılacağı iddiasında bulundu. İşyerinin önündeki alanın sokak olarak geçtiğini ve gerekli ruhsatların alındığını söyleyen Balcı, zabıta ekiplerinin alanda işlem yapmak istemesi üzerine tartışmanın başladığını belirtti.

Balcı, ayrıca daha önce de dört tapulu arazisinin belediye tarafından haksız yere elinden alındığını öne sürerek, işyerinin izole edilip iflas ettirilmek istendiğini iddia etti. Olay sırasında zabıta ekipleri ile işyeri çalışanları arasında uzun süre devam eden tartışma yaşandı.

Gerginliğin büyümesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafları karakola götürerek uzlaştırmaya çalıştı ve bu müdahaleyle olay yatıştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balcı, ruhsatın kendisine verildiğini ve imzanın belediye başkanının yardımcısına ait olduğunu söylediğini aktararak, "Ruhsatı bana belediye başkanının yardımcısı vermiş, imzası var ama sahte diyorlar" ifadelerini kullandı.

Balcı açıklamasına şunları da ekledi: "Bakın belediyenin yüz tane zabıtasını buraya dikerek mağdur ediliyoruz. Beni belediyenin verdiği ruhsata sahte diyorlar. Zaten Beylikdüzü sahte. Halk buradan balık alamasın, Balıkçı Kenan balık satamasın diye çirkin oyunlar düzenliyorlar. Buranın dışında da 4 arazimi gasp ettiler. Birbirlerine peşkeş çekiyorlar benim arazilerimi. Balıkçı Kenan’ı, bir esnafı gasp ediyorlar."

AÇIKLAMADA BULUNAN KENAN BALCI