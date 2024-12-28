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Beylikdüzü'nde Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Beylikdüzü'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:37
Beylikdüzü'nde Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Beylikdüzü'nde Feci Trafik Kazası

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Çetin isimli sürücü hayatını kaybetti. Olay, Yakuplu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde geç saatlerde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 34 KIR 606 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek bariyere çarptı. Kaza sonrasında bölgede hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden Sürücü ve Yaralılar

Sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan Yusuf Çetin'in (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Y.G. (20) ve M.Ş. (20) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın tam nedeninin belirlenmesi amacıyla polis soruşturma başlattı.

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